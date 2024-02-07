Киев, 7 февраля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение мобилизации, сообщил 7 февраля парламентарий Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это не окончательное решение! Будет второе чтение, в это будут вноситься правки», — подчеркнул депутат.

Гончаренко сообщил, что он голосовал против. Законопроект поддержали 329 депутатов, против были 12, воздержались 29. Еще 45 народных избранников не участвовали в голосовании.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января в Раду внесли законопроект о мобилизации, который правительство доработало после замечаний. Документ предполагает введение электронных повесток, ограничение гражданских прав для уклонистов, в том числе арест их банковских счетов. Также предлагается обязать всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет носить с собой военный билет.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал законопроект, указав на то, что он противоречит конституции Украины. Но через пару часов он обратился к депутатам с призывом поддержать инициативу.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в декабре 2023 года заявил, что командование ВСУ сообщило о необходимости мобилизовать в армию до 500 тыс. человек. После этого правительство подготовило законопроект о мобилизации, вызвавший критику среди украинцев.

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 февраля 2024 года сообщил, что украинское командование бросает в бой оставшиеся резервы, чтобы не допустить обрушения фронта. На Украине также спешно проводят принудительную мобилизацию, добавил он.