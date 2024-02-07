Москва, 7 февраля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 февраля освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности замглавы ФСИН.

fsin. gov.ru Алексей Гиричев

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Гиричева от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в тексте соответствующего указа.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания.

В марте 2023 года ИА Регнум сообщало о назначении Гиричева на указанную должность. Тогда Гиричева освободили от предыдущей должности — главы УФСИН по Владимирской области.