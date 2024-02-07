Киев, 7 февраля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский до сих пор не отправил в отставку главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного, опасаясь беспорядков со стороны военных, сообщило 7 февраля издание «Украинская правда».

Сергей Корсун ИА Регнум

«В Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве», — сообщило издание.

Украинские спецслужбы уведомили ряд комбатов и комбригов, что нужно внимательнее следить за личным составом, чтобы никто из военных не покидал позиций.

По данным издания, отставка Залужного должна была произойти 2 февраля. Как рассказали источники газеты, из-за риска беспорядков отставку отложили.

Соцопросы показали, что на Украине число сторонников прекращения боевых действий за счёт «компромиссов с Россией» выросло, и это стало неожиданностью для офиса Зеленского. Рейтинг доверия Зеленскому снизился, а доверия Залужному — вырос, сообщила газета.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 7 февраля прокомментировал появляющуюся в СМИ информацию о возможной отставке Залужного. Он заявил, что Зеленский ищет новые решения, чтобы на фронте прекратилась стагнация.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос 6 февраля заявил в эфире телеканала «Прямой», что заменить следует не Залужного, а Зеленского, который не справляется со своими обязанностями.

Финский телеканал Yle 6 февраля сообщил, что Зеленский пытается сохранить позиции в глазах общественного мнения и новый главком нужен ему, чтобы провести масштабную мобилизацию. Весь негатив от этой непопулярной меры ляжет на преемника Залужного.