Москва, 7 февраля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс главкома украинских ВМС Алексея Неижпапа в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно 7 февраля.

«Неижпапа Алексей Леонидович, 09.10.1975 г. р.», говорится в перечне Росфинмониторинга.

Кроме того, в список террористов и экстремистов внесли начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также командующего ВВС Украины Николая Олещука (включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и одного из организаторов налётов дронов ВСУ на Россию Сергея Бурденюка (включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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