Москва, 7 февраля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В Москве запустили сервис, с помощью которого избиратели смогут проверить доступные способы голосования на президентских выборах. Об этом сообщили на портале правительства Москвы.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

С помощью ресурса избиратели смогут узнать, какие варианты голосования доступны для них. Возможно ли отдать голос в режиме онлайн, с помощью специального терминала на любом удобном участке или только на избирательном участке по месту постоянной регистрации или прикрепления.

Горожане смогут воспользоваться сервисом в личном кабинете на mos.ru. Для доступа к нему нужно авторизоваться, а затем в блоке сервиса проверки нажать кнопку «Получить информацию». Система расскажет, подходит ли учетная запись для онлайн-голосования, можно ли воспользоваться терминалом на любом избирательном участке или потребуется прийти по месту постоянной регистрации или прикрепления.

В случае если удобный способ голосования пока недоступен, сервис подскажет, как получить такую возможность. Отсутствие необходимой информации в профиле может быть причиной отказа в доступе к нужному способу голосования.

Например, при отсутствии данных паспорта или СНИЛС пользователя. Чтобы проголосовать онлайн, понадобится полная учетная запись mos.ru. После внесения необходимых сведений сервис автоматически обновится.

Если все данные верны, но нужный способ голосования недоступен, вопрос можно решить, обратившись в техническую поддержку через форму обратной связи.

Голосовать на участках по месту регистрации или прикрепления можно независимо от уровня учетной записи и результатов её проверки на портале.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года пройдёт в 29 регионах страны. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей.