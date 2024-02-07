Москва, 7 февраля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс начальника Главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно 7 февраля.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Кирилл Буданов

«Буданов Кирилл Алексеевич, 04.01.1986 г. р., г. Киев Украинской ССР», — говорится в перечне ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, Буданов неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на известных россиян и обычных мирных жителей, угрожал терактами и атаками. Одним из самых громких его заявлений стали слова о том, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира. Буданов угрожал России новыми терактами на территории Крыма, озвучив намерение уничтожать на полуострове «всё российское», после чего призвал перенести боевые действия на территорию РФ.

Вследствие этого в декабре 2023 года МВД России объявило начальника ГУР в розыск. Постановлением Басманного суда Буданову заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с началом исчисления срока с момента его экстрадиции на территорию РФ или его задержания. Следственные органы обвинили главу ГУР Украины в 104 терактах.

Позднее киевский политолог Дмитрий Корнейчук указал на изменение риторики Буданова, который больше не говорит о захвате Крыма, будто забыв про недавние высказывания о наступлении и планах на вхождение ВСУ в Крым. Эксперт отметил, что таким образом общественность готовят к заморозке украинского конфликта. Однако вскоре после этого Буданов заявил, что 2024 год будет тяжёлым для Украины и озвучил новые планы по наступлению в зоне боевых действий.