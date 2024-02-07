Москва, 7 февраля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA, ушедший из России на фоне проведения спецоперации, сохранил возможность вернуться на рынок страны. Компания продлила срок действия права на собственный товарный знак до 2033 года. Это следует из данных Роспатента.

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Четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения, IKEA Systems B. V (Нидерланды) подала летом 2023 года.

Роспатент в начале февраля зарегистрировал товарный знак IKEA по одной из заявок с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля стало известно, что шведская компания Ingka Group, которая является владельцем сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA, а также торговых центров «Мега», начала искать покупателей на свою недвижимость в России. По подсчётам «INFOLine-Аналитики», общая площадь принадлежащих компании торговых центров составляет 2,3 млн кв. м, а арендные площади ― 1,8 млн кв. м.

В марте 2022 года шведская компания IKEA сообщила о приостановке продаж в России, а в июне — о сокращении персонала и продаже фабрик. В марте 2023 года IKEA продала последнее производство в России. Последнюю производственную площадку шведской компании в Новгородской области приобрёл совладелец петербургской Stolex Вадим Осипов. Два других бывших завода IKEA в Тихвине и Кирове достались лесопромышленной компании из Коми «Лузалес».

Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1 30 января подала иск на 12,9 млрд рублей к ООО «Икеа торг», одной из структур шведского мебельного ритейлера IKEA. Основания исковых требований в карточке дела не указали.