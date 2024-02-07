Белград, 7 февраля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Европейские страны приготовились к разделу Украины после её поражения в конфликте с Россией. Об этом 5 февраля написало сербское издание «Политика».

Иван Шилов ИА REGNUM

В публикации отмечается, что бывшие страны — участницы Варшавского договора вновь обрели почву для объединения, которой стал вопрос о разделе Украины.

«Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с «историческими интересами», откусить от страны [главы киевского режима] Владимира Зеленского по кусочку. Большому или маленькому», — говорится в статье.

На ряде сайтов уже имеется карта Восточной Европы без Украины, а главной целью при разделе страны ближайшими соседями будет расширение НАТО к российским границам, так как все эти государства входят в альянс, добавил автор материала.

По его словам, Россия не допустит такого варианта событий и продолжит «довершать видоизменение» Украины.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник госсекретаря США, полковник американской армии в отставке Лоуренс Уилкерсон 6 февраля заявил о возможности освобождения российскими войсками Одессы для защиты границ России в случае отказа киевских властей от переговоров. Он также указал на то, что Одесса ценнее Киева, потому что даёт доступ к Чёрному морю.

Бывший чешский высокопоставленный 23 января дипломат Петр Друлак заявил, что союзники киевского режима скоро будут открыто говорить о разделе Украины для завершения конфликта. По его словам, понимающие неизбежность разделения Украины «смотрят на вещи трезво».

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 4 февраля рассказал, что Польша готовится к разделу Украины. По его мнению, об этом свидетельствуют слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Крым исторически принадлежал России и Киев вряд ли сможет его захватить.