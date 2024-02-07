Москва, 7 февраля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. В Москве за 2023 году новорождённым малышам дали свыше семи тысяч имён, многие из которых оказались довольно редкими, рассказала заместитель мэра москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Владимир Гердо/ТАСС

Самыми популярными именами в ушедшем году в столице оказались Михаил и София. Такие имена получили 2295 мальчиков и 1981 девочка соответственно. Как рассказала Ракова, более 40 лет первенство удерживало имя Александр, но в 2023 году так назвали только 2229 новорождённых.

«Ранее, в 2012-м, самым популярным именем стало Артём. В Москве в четыре раза увеличилась популярность имени Спартак и в пять раз — имени Матрона. В 2023 году по сравнению с 2022-м родители в два раза чаще стали называть своих детей такими именами, как Корней, Семён, Святослав, Любава и Дана», — сказала заммэра.

Среди мужских имен также лидируют Максим, Лев, Артем, Марк, Матвей, Иван, Дмитрий и Даниил. В десятку популярных женских имен вошли Анна, Мария, Ева, Виктория, Варвара, Полина, Алиса, Василиса и Александра.

При этом, указала Ракова, фиксируется тенденция на рост популярности имён со славянскими корнями. Они либо состоят из двух основ — «свет» и «слав», либо имеют корни «яр», «мир», «бог», «люб», «мил». В 2023 году в столице появились на свет 604 девочки Ярославы, 199 Святославов и 303 Богдана.

По одному разу новорожденным москвичам дали имена Святозар, Родослав, Яр, Ярополк, Любомир. 11 малышек назвали Богданами, по три девочки — Святославами и Славянами, двух — Радославами.

Кроме того, в 2023 году в Москве родились 17 малышек Ясн, семь Ясений и 52 Добрыни.

Помимо славянских мотивов в именах, родители стали чаще обращать внимание на имено — производные от названий драгоценныз камней. В результате в прошлом году в Москве появилась 481 девочка с именем Агата, 12 Александрин, одна Сапфира и одна Рубина. У мальчиков в лидерах Алмаз (шесть малышей получили такое имя). В 2022 году необычными «драгоценными» именами в стоилце были Бриллиант (1 девочка) и мальчики Рубин и Агат.

Также москвичи выбирали и другие ориганальные имена для детей. В столице родились Венера, Феврония, Эллада, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Малина, Персея и Благодария.

Девочкам давали и имена, связанные с географическими названиями, — Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия, Енисея. Среди необычных мужских имён можно выделить такие, как Марс, Август, Урал, Ромео, Север, Енисей, а также Маркс, Семислав, Неон, Златозар, Зима, Алтай, добавила Ракова.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года в Санкт-Петербурге родился мальчик, имя и фамилия которого совпадают с именем и фамилией президента России — Владимир Путин. Его мама Виктория рассказала, что так же зовут дедушку новорожденного — он тоже Владимир и однофамилец президента России. По мнению мамы ребёнка, человек с этим именем призван приводить людей к порядку и согласию. В феврале прошлого года молодые родители из города Ноябрьска назвали новорожденную дочь Россией.