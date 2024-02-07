Вашингтон, 7 февраля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин критично высказался о поражении от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Слова хоккеиста привёл сайт лиги.

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«Мы совершили ошибки, которые стоили нам первого периода. Может быть, недельная пауза повлияла, но вы видели, как мы сыграли во втором периоде. У нас было множество шансов. Если мы будет играть так, как во втором периоде, нас ждет успех», — отметил Овечкин.

В свою очередь, на правах капитана он отметил проблемы в игре своей команды.

«Это своего рода сигнал тревоги для всех нас. Мы держим шайбу в зоне, защищаемся, принимаем умные решения, мы играем в зоне соперника большую часть времени, но просто не забиваем», — подчеркнул капитан Вашингтона.

Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Впервые в сезоне «Вашингтон Кэпиталз» проиграли пять матчей подряд. Овечкин в этой игре забросил 10‑ю шайбу в сезоне.

Овечкин с 832 шайбами занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, уступая только канадцу Уэйну Гретцки, у которого 894 гола.

Как сообщало ИА Регнум, текущий сезон в НХЛ для Овечкина складывается далеко не лучшим образом.

По данным аналитической базы JFreshHockey, россиянин вошёл в пятёрку самых медленных игроков розыгрыша. Лидерами оказались нападающий «Эдмонтона» Кори Перри, ни разу не разогнавшийся до 32 км/ч, и российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко.