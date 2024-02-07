Токио, 7 февраля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. На аварийной японской АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды, сообщила 7 февраля компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO).

Global Look Press/Zhang Xiaoyu/XinHua

«Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы», — говорится в сообщении.

Помимо этого отмечается, что сотрудники зафиксировали наличие радиоактивных элементов.

По данным СМИ, утечка воды с содержанием радионуклидов произошла на оборудовании по очистке радиоактивной воды.

По информации газеты Asahi, объём утёкшей с АЭС «Факусима-1» воды составляет 5,5 тонны, концентрация радиоактивных элементов достигла 22 млрд беккерелей. В материале также говорится, что попадание в океан радиоактивной воды после утечки на АЭС не зафиксировали.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию о том, что Япония начала сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Китай выступил против сброса Японией воды с аварийной АЭС и потребовал прекратить это процесс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны рассчитывают, что Япония предоставит всю необходимую информацию о сбросе воды в океан с «Фукусимы-1».

В январе 2022 года СМИ сообщали об утечке около четырёх тонн охлаждающей жидкости с аварийной АЭС «Факусима-1». Рабочие тогда обнаружили небольшую лужу раствора хлорида кальция, жидкости, которая используется для «ледяной стены».