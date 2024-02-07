Москва, 7 февраля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки до 75 бойцов на запорожском и херсонском направлениях в зоне спецоперации. Об этом 7 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Военный уточнил, что на запорожском направлении российские войска при поддержке артиллерии нанесли удары по скоплению личного состава и технике ВСУ у Жеребянок и Работино в Запорожской области.

«Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказал он.

Конашенков добавил, что на херсонском направлении в результате активных действий Вооружённых сил России украинская армия за сутки лишилась до 45 бойцов, а также пяти автомобилей и американской артиллерийской системы М777.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные заняли несколько опорных пунктов ВСУ у села Приютного в Запорожской области. Он уточнил, что этот населённый пункт несколько месяцев был в серой зоне.

Ранее в этот же день Конашенков рассказал, что армия России за сутки улучшила позиции на южнодонецком направлении. Военный уточнил, что украинские силы за это же время лишились до 195 военных и танка.