Могилёв, Белоруссия, 7 февраля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. На 72-м году жизни умерла актриса театра и кино Елена Сафронова. Об этом сообщается на официальном сайте Могилёвского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича в Белоруссии.

Кадр из видео Елена Сафронова

В театре её назвали «ведущим мастером сцены». Сафронова работала там 43 года. Всё это время она «создавала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене», уточнили в сообщении.

Церемония прощания с актрисой состоится в четверг, 8 февраля, в фойе театра с 10:00 до 12:00.

Сафронова родилась в 1952 году в Киеве. Актриса закончила институт театрального искусства им. Карпенко-Карого в Киеве. После выпуска служила в театрах в Дрогобыче, Севастополе и Калининграде.

Сафронова известна российским телезрителям по ролям в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный детектив».