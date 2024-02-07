Москва, 7 февраля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Случай заболевания корью выявлен в кампусе РТУ МИРЭА на проспекте Вернадского, сообщила пресс-служба вуза в Telegram.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В связи с выявлением заболевания учебные занятия решелили перевести в дистанционный формат.

«В целях проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий по регистрации случая кори у студента РТУ МИРЭА в кампусе по адресу проспект Вернадского, 78 занятия 9, 10 и 12 февраля будут проводиться в дистанционном формате. С 13 февраля занятия проводятся в очном формате согласно расписанию», — говорится в сообщении.

24 января ИА Регнум писало, что корь диагностирована у студента РУДН в Москве, его состояние оценивали как удовлетворительное. Доступ в главное здание университета в Москве был ограничен. кроме того, массовые мероприятия в вузе, назначенные на период с 24 января по 8 февраля, отменили или перенесли. Учебные занятие в главном корпусе также перенесли в дистанционный формат.