Москва, 7 февраля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Россия будет следить за ходом расследования диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». Об этом на брифинге 7 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Zuma\TASS

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия неоднократно запрашивала информацию о ходе следствия, о том, что удалось выяснить, однако не получала ответа.

«В этой информации ей было отказано и отказывается до сих пор. Поэтому мы будем следить, как дальше и где дальше будут проводиться следственные действия, и уже принимать решения», ― сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что до сих пор страны, ведущие расследование терактов на трубопроводах, отказывались делиться с Москвой какой-либо информацией на этот счёт, а сейчас предпочли просто свернуть это дело.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля шведская прокуратура официально объявила о закрытии расследования диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». В ведомстве заявили, что установить подозреваемых не удалось. При этом следователи выяснили, что Швеция и шведские граждане не были вовлечены в атаку против трубопроводов. Следствие пришло к выводу, что на этот случай шведская юрисдикция не распространяется, а теракт не был направлен против королевства, поэтому дело закрыли.

При этом в Германии, несмотря на решение Швеции, расследование продолжили. Его ведут федеральный генеральный прокурор и Федеральное управление криминальной полиции. Шведские власти могут передать немецким коллегам свои материалы.

Американский журналист Сеймур Херш 7 февраля заявил, что Дания и Швеция могли намеренно провалить расследования, точно зная то, что произошло в действительности и кто стоит за атаками.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 февраля заявил, что заказчиков и исполнителей теракта необходимо найти. Взрывы на «СП» и «СП-2» представитель Кремля назвал диверсией против критически важной международной инфраструктуры. Он добавил, что Москва с интересом ожидает каких-либо вердиктов и решений по итогам расследований.