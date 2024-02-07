Москва, 7 февраля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Вопрос о лишении сербско-российского актёра Милоша Биковича роли в сериале телекомпании НВО не относится к компетенции Кремля. Об этом 7 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Милош Бикович

«Это совсем не наш вопрос. Мы не можем комментировать все вопросы», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что НВО является частной компанией, которая нанимает, кого ей хочется, а также выразил уверенность, что у актёра в дальнейшем будет большое количество других интересных предложений.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января МИД Украины раскритиковал телекомпанию НВО за участие в съёмках третьего сезона сериала «Белый лотос» актёра Биковича. В середине января представитель артиста подтвердил его участие в съёмках этого сериала.

Бикович 3 февраля рассказал, что не будет играть в третьем сезоне популярного американского сериала «Белый лотос». По его словам, это стало невозможно по причинам, выходящим за рамки творчества. Актёр уточнил, что не готов менять свои принципы для съёмок в американском кино.

Комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта «Белый лотос» начал выходить на телеканале HBO в 2021 году.