Москва, 7 февраля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Цели специальной военной операции России на Украине за два года остались неизменными. Об этом 7 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Цели не изменились и сохраняют свою актуальность. Денацификация, обеспечение безопасности людей в новых регионах, фактически спасение их жизней», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в соответствии с решением Верховного главнокомандующего с 24 февраля 2022 года российские Вооружённые силы проводят специальную военную операцию с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

Российский президент Владимир Путин заявил, что целями спецоперации по денацификации на Украине являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях.

На расширенном заседании коллегии Минобороны 19 января Путин отметил, что Россия не откажется от целей СВО — демилитаризации и денацификации Украины.

Глава государства 26 января на встрече с принимавшими участие в СВО студентами Санкт-Петербургского морского технического университета выразил уверенность в достижении всех целей спецоперации. Он напомнил, что задача СВО — защита интересов России.