Красногорск, 7 февраля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Трёх пенсионерок застрелили в частном доме в деревне Свитино в Московской области. Об этом 7 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

«Неизвестный застрелил трёх пенсионерок в частном доме в деревне Свитино», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мотивы преступления пока неизвестны. По информации источника, убийство произошло ещё 5 февраля, а тела женщин обнаружили только через два дня.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 2 февраля 23-летний мужчина попытался зарезать сотрудницу круглосуточного магазина в Туле. Девушке помогли другие сотрудники магазина, и она осталась жива благодаря оказанной вовремя медпомощи. Правоохранители задержали подозреваемого.

Жителя Домодедово задержали 3 февраля по подозрению в убийстве водителя скорой помощи. По данным следователей, мужчина выстрелил в водителя, с которым они ругались около пункта выдачи товаров маркетплейса.