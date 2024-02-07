Киев, 7 февраля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. На Украине объявили в розыск соучастника убийства российской журналистки Дарьи ДугинойБогдана Цыганенко. Об этом свидетельствуют данные с сайта украинского министерства юстиции 7 февраля.

В поле зрения правоохранителей Цыганенко попал из-за неоплаченных штрафов, сообщил телеканал РЕН ТВ. В частности, в документе указаны две неоплаты судебных издержек и штраф в сфере безопасности дорожного движения по делу об административном правонарушении.

По некоторым данным, Цыганенко в 2023 году устроил ДТП в Днепропетровском районе Киева, протаранив чужой автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, журналистку Дарью Дугину убили 20 августа 2022 года в Подмосковье, взорвав автомобиль, в котором она ехала с фестиваля «Традиция». В правоохранительных органах выяснили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы.

Первой подозреваемой в исполнении убийства является гражданка Украины Наталья Вовк. После совершения преступления ей удалось покинуть Россию. По данным следствия, ей помогал гражданин Украины Богдан Цыганенко, который обеспечил её поддельными документами и автомобильными номерами.

В апреле 2023 года стало известно об аресте Ивана Рыбина. Весной 2022 года он занимал должность государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции. Рыбин получил личные сведения о Дугиных (данные о месте их жительства, марки и номера принадлежащих им автомобилей и другую информацию) и продал их за 3350 рублей ранее судимому за мошенничество Даниилу Чоудхури. Последний отправил полученную информацию неустановленным лицам.