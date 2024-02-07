Вашингтон, 7 февраля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Решение президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена выступить в Белом доме перед журналистами в галстуке цветов флага Украины возмутительно, заявил 6 февраля бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в соцсети Х (бывш. Twitter).

Annabelle Gordon — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

Политик указал на то, что Байден носит флаг другого государства, существующего за счёт США, но глава киевского режима Владимир Зеленский не отвечает тем же.

«Мы ни разу не видели, чтобы Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату. Многое говорит о больной психологии этих отношений», — написал Рамасвами.

Президент США, выступая 6 февраля в Белом доме в галстуке в сине-жёлтую полоску, подчеркнул, что специально подобрал такие цвета, чтобы подчеркнуть тяжёлое положение Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 6 февраля заявил, что киевский режим оказался в отчаянном положении из-за того, что США прекратили оказывать военную помощь. Президент потребовал от конгресса немедленно положить ему на стол согласованный общий законопроект о выделении средств на помощь Украине и Израилю, а также на ужесточение контря на американо-мексиканской границе.

Сенат конгресса США 5 сентября представил законопроект о выделении $118,28 млрд долларов на поддержку Киева и Тель-Авива, а также на охрану границы с Мексикой. Из них на помощь Киеву планировали потратить $60,06 млрд.

Лидеры Республиканской партии в палате представителей конгресса, включая спикера палаты Майка Джонсона в тот же день раскритиковали документ. Они заявили, что даже обсуждение законопроекта — это пустая трата времени.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал этот законопроект уловкой. По мнению политика, документ подготовили, чтобы обвинить Республиканскую партию в задержке принятия мер по ужесточению контроля на границе. Он заявил, что поддержать такой проект закона может «только дурак или радикальный левый демократ».