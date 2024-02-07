Мюнхен, Германия, 7 февраля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский собрался в конце следующей недели приехать в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом 7 февраля сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на источники.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

По словам последних, Зеленский хочет приехать на конференцию, которая будет проходить с 16 по 18 февраля, и пока программа его визита и точный график засекречены из соображений безопасности.

Глава мероприятия Кристоф Хойсген не подтвердил изданию участие главы киевского режима в конференции, однако добавил, что организаторы стараются обеспечить присутствие Зеленского.

«Приглашение Зеленскому было ясно выражено», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима в первый раз с начала российской спецоперации прибыл в Берлин 14 мая 2023 года и его с воинскими почестями встретил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Из-за этого в немецкой столице усилили меры безопасности, перекрыв движение транспорта в некоторых районах.

Позднее в этот же день Зеленскому в Ахене вручили премию имени Карла Великого. Её присуждают ежегодно за вклад в объединение Европы.

Сотрудник американского журнала Time Саймон Шустер 23 января заявил, что глава киевского режима попал в «наркотическую» зависимость от внимания публики. Журналист отметил, что это состояние Зеленского усугубляет полная неспособность адекватно реагировать на критику.