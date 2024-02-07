Труп мужчины с воткнутыми в голову перилами нашли в центре Петербурга
Санкт-Петербург, 7 февраля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. В доме в центре Санкт-Петербурга обнаружили труп молодого мужчины с воткнутыми в голову перилами. Об инциденте стало известно 7 февраля.
Тело лежало в луже крови в парадной дома на улице Марата. Увидевшая тело женщина сообщила в полицию. Она отметила, что у мужчины из головы торчит похожий на лопату предмет.
«Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что парень упал с верхнего этажа. Сверху на него обрушились перила», — сообщил телеканал 78.ru.
Тело направили в морг для установления точной причины смерти, обстоятельства предстоит установить.
Как сообщало ИА Регнум, в конце января девушка заблудилась ночью в поле под Петербургом и погибла. Её тело обнаружили в поле у деревни Лаврики. Как установили правоохранители, накануне вечером девушка вышла из села Девяткино вместе со знакомым, 25-летним мужчиной. Он рассказал полицейским, что они гостили в Девяткино, а ночью отправились домой в Мурино, решили сократить путь через поле, но заблудились. Вскоре его спутнице стало тяжело идти, и мужчина, по его словам, оставил её, чтобы вызвать скорую помощь. Девушка замёрзла насмерть.