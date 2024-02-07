Донецк, 7 февраля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Петровском районе Донецка в ночь на 7 февраля пострадали пятеро спасателей. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба МЧС ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что около 00:00 (совпадает с мск) одно из отделений пожарно-спасательной части Петровского района города выехало после срабатывания автоматической пожарной сигнализации в одном из магазинов.

«Во время нахождения огнеборцев на месте вызова произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА [беспилотного летательного аппарата]. Пострадали пять сотрудников МЧС», — говорится в сообщении.

Медики диагностировали у раненых минно-взрывные травмы и акубаротравмы и направили спасателей на амбулаторное лечение, добавляется в сообщении. Осколки от взрыва боеприпаса также повредили пожарный автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 февраля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что используемыми ВСУ для атак по территории ДНР беспилотниками в основном управляют через терминалы американской компании Starlink. Глава региона подчеркнул, что сейчас украинские войска стали чаще использовать дроны для атак, которые направляют на невоенные цели.

Он уточнил, что власти республики зафиксировали обострение ситуации с обстрелами территории региона по мере нарастания успехов российских военных в зоне боевых действий.