Москва, 7 февраля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон ушёл от ответа на вопрос о готовности интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Максим Блинов/РИА Новости Такер Карлсон в Москве

На вопрос репортёра о том, записано ли интервью, Карлсон, выходя из лифта отеля, спросил какое издание представляет журналист, а затем выразил желание выпить кофе.

«Я лишь вышел выпить чашку кофе!» — ответил американский журналист и уехал.

В свою очередь американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Такер Карлсон рассказал ему, что интервью длилось два часа и получилось «эпичным», и что он его «очень скоро опубликует».

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«Написал мне и сказал, что оно длится два часа, оно выйдет очень-очень скоро», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter)

Джонс уточнил, что Карлсон «не собирается откладывать публикацию» материала.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Карлсона заметили в Москве. В соцсетях разошлось фото журналиста в Большом театре.

Цель его визита в Россию оставалась неизвестной, пока он не рассказал, что приехал, чтобы посмотреть на страну, о которой так много читал, поговорить с её жителями и посмотреть на внутреннее устройство России.

Говоря о возможности провести интервью с президентом страны Владимиром Путиным, Карлсон не давал чёткого ответа, ограничившись словом «посмотрим».

В Кремле на это заявляли, что администрации президента пока нечего сообщить о возможных интервью. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в случае принятия соответствующих решений администрация сообщит об этом.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявляла, что в Вашингтоне обеспокоены возможным интервью, так как, по её словам, от таких людей, как Карлсон, американцы слышат правду.

Во вторник вечером, 6 февраля, видеоанонс интервью американского журналиста и экс-ведущего телеканала Fox News Карлсона с Путиным за час набрал более пяти миллионов просмотров.

Карлсон пообещал опубликовать интервью с Путиным в открытом доступе в том виде, в котором оно было записано, то есть без монтажа или какого-либо редактирования. Полная версия беседы с главой российского государства, по словам журналиста, будет опубликована как на его официальном сайте, так и в социальной сети X.

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При этом Карлсон заявлял, что американские граждане должны знать всё о конфликте, в который их вовлекли.

Он также сообщал, что власти США дважды пытались сорвать его интервью с Путиным, но это заявление Белый дом опроверг.