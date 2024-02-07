Дрогобыч, Украина, 7 февраля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. В украинским городе Дрогобыче 7 февраля вспыхнул пожар на предприятии, заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.

Matt Rourke AP/TASS

По его словам, в Дрогобыче пострадал завод в результате ракетного обстрела.

«Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 квадратных метров продолжается пожар», — заявил Козицкий.

К настоящему моменту пожар потушили. Повреждение получили крыша на площади 500 квадратных метров и мусоровоз, уточнил позже глава Львовской области.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении российскими военными ударов по объектам во Львовской области.

Как сообщало ИА Регнум, о повреждении высоковольтной линии в результате взрыва на левом берегу Днепра в Киеве заявил 7 февраля глава города Виталий Кличко. По данным украинских СМИ, в столице Украины утром начались веерные отключения электроснабжения, ряд домов в Киеве остался без водоснабжения.

Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Киевской, Харьковской, Черкасской и Днепропетровской областях. Во всех регионах Украины утром 7 февраля ввели режим воздушной тревоги.