Москва, 7 февраля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, сообщили 7 февраля в Министерстве обороны России.

«При патрулировании российскими «стратегами» Ту-95МС над Беринговым и Чукотским морями соблюдены международные правила использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Продолжительность полёта составила около 9 часов. Истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ.

Лётчики дальней авиации России регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей.

Ранее, 6 февраля, в российском оборонном ведомстве заявили, что ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над акваторией Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Полёт длился более 10 часов.

В октябре 2023 года два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Японского моря. Полёт длился семь часов. Стратегические ракетоносцы сопровождении Су-35с.

Помимо этого, в августе 2023 года Ту-160 и Ту-95МС выполнили полёты над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Бофорта, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей и Северного Ледовитого океана.