Москва, 7 февраля, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Совет Федерации России единогласно одобрил на заседании закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах (ВС) России и публичные призывы к деятельности против безопасности государства.

Алексей Майшев/РИА Новости

Конституционный комитет Совета Федерации 6 февраля поддержал и рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за фейки об армии России. В нём предлагается внести соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Закон также расширяет список преступлений, за которые могут изъять имущество, полученное в результате их совершения. Предлагается это делать за деятельность, направленную против безопасности России.

В документе предлагается внести изменений в статьи 104.1 УК РФ о конфискации имущества, 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах, 280.4 УК РФ о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Как сообщало ИА Регнум, группа депутатов во главе с председателем Государственной думы 22 января внесла закон на рассмотрение, а 24 января его принялив первом чтении. За инициативу проголосовали 395 депутатов.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 29 января рекомендовал принять во втором чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к направленной против безопасности государства деятельности.