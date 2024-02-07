Москва, 7 февраля, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Соседями по камере в московском СИЗО-6 «Печатники» у блогера Елены Блиновской стали кандидат и доктор наук. Об этом сообщило «РИА Новости», ссылаясь на источник в изоляторе.

Софья Сандурская/ТАСС Блогер Елена Блиновская

Блиновскую содержат в стандартной камере на четыре места.

«У неё две соседки — доктор наук и кандидат наук. Все женщины впервые попали в места лишения свободы», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что чаще всего соседей в СИЗО подбирают с прицелом на то, чтобы избежать конфликтов.

Ранее, 7 февраля, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова после посещения блогера в СИЗО сообщила, что у той есть возможность за дополнительную плату посещать спортзал и салон красоты в изоляторе.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников посетил Блиновскую в СИЗО. Он рассказал, что блогера поместили в обычную карантинную камеру на 20 человек.

Мельников отметил, что у Блиновской есть возможность пользоваться телевизором, холодильником и чайником. Также у неё есть совершать ежедневные прогулки в СИЗО. Секретарь ОНК отмечал, что после карантина блогера переведут в обычную камеру.

22 января Замоскворецкий суд Москвы отправил Блиновскую в следственный изолятор до 26 апреля. До этого она находилась под домашним арестом, но нарушила его условия. В ходе новогодней вечеринки, которую провела в собственном VIP-клубе, она общалась со свидетелем по её делу.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией в Смоленской области. Её обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей и отмывании ещё 43 млн рублей.