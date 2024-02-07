Владивосток, 7 февраля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Косатки, попавшие в ледовую ловушку на севере Японии, способны долго продержаться, они могут носом разбивать полыньи. Об этом сообщил руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников.

Кадр из видео

«Вопрос в том, чтобы полынья вообще была», ― подчеркнул учёный в беседе с «РИА Новости».

Он пояснил, что эти крупные животные дышат не носом, у них дыхало на верхней части головы. А для того, чтобы высунуть голову, большой плавник, им нужна большая дырка во льду. Биолог также добавил, что лёд может отнести сильным ветром, и тогда, возможно, не дойдёт до критических событий.

«Если выживут взрослые особи, то выживут и детеныши. Они не отрываются от взрослых, ходят за мамой. К тому же известно, что млекопитающие помогают сородичам, подталкивают их наверх», ― сказал Масленников.

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Как сообщало ИА Регнум, группа косаток 6 февраля попала в ледяную ловушку в море около берегов Хоккайдо. Млекопитающие оказались заблокированы во льдах и не могли уйти в море.

Генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил о контактах с Россией по ситуации с застрявшими во льдах косатками. При этом позднее в представительствах МИД во Владивостоке и Южно-Сахалинске заявили, что не получали от Японии запросов о помощи в спасении морских млекопитающих.

7 февраля Росрыболовство предложило минсельхозу Японии помощь в спасении заблокированных во льду косаток. В службе указали на то, что имеют необходимые для этого компетенции и опыт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные движения в защиту экологии, в том числе и «Всемирный фонд дикой природы» (НКО, признанное в России иностранным агентом), бездействуют, когда идёт речь о спасении оказавшихся к ледяной ловушке у острова Хоккайдо косаток.

Представители местной администрации заявили, что попавшие в ледяную ловушку косатки, вероятно, смогли вырваться из неё и уйти в открытое море. Утром 7 февраля сотрудник администрации осмотрел берег острова в бинокль и не увидел млекопитающих.