Москва, 7 февраля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Богатейшее олимпийское наследие зимней Олимпиады в Сочи 2014 года служит людям, на стадионах и в ледовых дворцах проходят общественные, культурные и спортивные мероприятия, а также воспитывают новых чемпионов и ставят рекорды. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина к участникам мероприятий, посвящённых 10-летию проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр, телеграмму 7 февраля опубликовали на сайте Кремля.

Serguei Fomine/Global Look Press

Глава государства отметил, что вся Россия готовилась к Олимпиаде, стремясь, чтобы зимние Игры прошли на самом высоком уровне.

Путин уточнил, что для этого в Сочи возвели уникальные спортивные объекты, создали современную транспортную, курортную и досуговую инфраструктуру, благодаря чему олимпийская мечта миллионов россиян воплотилась в реальность, а Олимпиада и Паралимпиада стали настоящими праздниками спорта и дружбы, торжества силы духа, характера и воли.

«Важно, что сегодня богатейшее олимпийское наследие Сочи служит людям. На знаменитых стадионах и в ледовых дворцах проводятся масштабные общественные, культурные, спортивные мероприятия, воспитываются новые чемпионы и ставятся новые рекорды», — говорится в послании.

Это убедительно подтверждают проходящая XII зимняя Спартакиада учащихся России, а также встречи прославленных атлетов, тренеров и наставников с талантливыми молодыми спортсменами, добавил президент.

Зимняя Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года. По её итогам олимпийская сборная России стала первой в неофициальном медальном зачёте.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 31 января заявил, что Олимпиада без российских атлетов становится ущербной и неинтересной. Глава государства подчеркнул, что спортсмены из России лидируют по многим направлениям, в связи с чем их отсутствие делает неинтересными соревнования в ряде видов спортивных дисциплин.