Москва, 7 февраля, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Партии, выдвинувшие кандидатов в президенты России, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года. Об этом 7 февраля заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Александр Сухов/РИА Новости

«Предвыборная программа — важнейший элемент предвыборной агитации кандидата», — отметили в ЦИК.

Там напомнили, что соответствующую программу следует опубликовать как минимум в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании и в Сети, а также представить в ЦИК копии публикации и ссылку на сайт с размещенной программой.

При этом предвыборная программа не должна содержать признаки экстремизма, возбуждать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, пропагандировать исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта. Главу государства изберут на шесть лет. Досрочное голосование начнётся 25 февраля. Общая численность избирателей в стране по состоянию на 1 января составила 112,3 миллиона человек. В выборах будут также участвовать жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

ЦИК 29 января зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата. В его поддержку собрали более трёх млн подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону. ЦИК также зарегистрировал в качестве кандидатов на должность президента Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

ЦИК перенёс заседание о регистрации кандидатов в президенты России на 8 февраля. Там заявили, что приняли это решение, учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов.