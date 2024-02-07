Индия, 7 февраля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. В Индии 11 человек погибли и 174 получили травмы в результате взрыва на заводе пиротехники в штате Мадхья-Прадеш, сообщил 7 февраля телеканал NDTV.

Кадр из видео

Взрывы прогремели на предприятии по изготовлению фейерверков в городе Хард. Им предшествовал вспыхнувший на производстве пожар. Двух владельцев предприятия задержали, им предъявили обвинения.

Как отметил телеканал, завод работает более 20 лет. В 2017 году у него закончилась лицензия и предприятие закрыли, но в 2018 году оно возобновило работу, продлив разрешение до 2022 года.

В 2021 году на этом предприятии прогремел взрыв, в результате которого погибли три сотрудницы. Одного из владельцев завода Раджеша Агравала задержали, суд арестовал его, а затем освободил под залог.

Лицензию предприятию продлили в 2022 году, несмотря на повторяющиеся ЧП и проблемы с безопасностью, отметил телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2021 года в Индии прогремел взрыв на другом заводе по изготовлению пиротехники — в штат Тамилнад. Тогда 11 человек погибли и 36 получили травмы.

Аналогичная ситуация произошла в сентябре 2019 года на заводе по производству петард в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Погибли шесть и пострадали восемь человек.