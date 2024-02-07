Оттава, 7 февраля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Россия и Канада продолжают работать по вопросам, связанным с Арктикой, несмотря на саботаж западными странами полноценной работы Арктического совета. Об этом 7 февраля заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

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«Одной из точек соприкосновения Канады и России остаётся Арктика, несмотря на саботаж западниками полноценного функционирования Арктического совета. От географии не уйдёшь», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Дипломат не исключил возможности того, что точкой для начала нормализации российско-канадских отношений в будущем может стать именно Арктика, однако не стал давать прогнозы в этом вопросе, указав на непредсказуемость ситуации.

«Ничего исключать нельзя. При любом развитии будем руководствоваться российскими интересами», — пояснил Степанов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Николай Корчунов заявил, что Москва может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам России. Он отметил, что сейчас совет функционирует «на самых малых оборотах».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 27 июня 2023 года заявил, что рассчитывает на возвращение к сотрудничеству с Россией в Арктике. По его словам, сейчас такое сотрудничество невозможно из-за украинского конфликта.