Владивосток, 7 февраля, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Дипломаты МИД России на Дальнем Востоке не получали от властей Японии запросов о помощи в спасении косаток, застрявших в дрейфующем льду на севере японского острова Хоккайдо. Об этом журналистам 7 февраля заявили в представительствах ведомства во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Представительство МИД РФ в Южно-Сахалинске находится на связи с российскими региональными профильными ведомствами и природоохранными организациями, а также в контакте с генконсульством Японии в Южно-Сахалинске. При этом пока японская сторона не обращалась за помощью», — сказал глава дипмиссии в Южно-Сахалинске Владимир Носов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что дипломаты переживают за судьбу косаток, но не могут ничего предпринять, поскольку животные находятся в территориальных водах Японии. Без официального обращения японской стороны помощь невозможна.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула западные движения в защиту экологии в том, что те бездействуют в ситуации косатками, попавшими в ледяную ловушку у берегов Японии. Она задалась вопросом, в чём заключается причина такой реакции указанных экологических организаций.

По информации газеты Yomiuri, стая краснокнижных косаток, которая оказалась заблокированной во льдах у острова Хоккайдо, насчитывает 16–17 особей, включая трех-четырёх детёнышей. Животные не могут освободиться, а Япония не в состоянии их оперативно вызволить.

Во второй половине дня 6 февраля косатки погрузились под воду. Это может свидетельствовать об их гибели.