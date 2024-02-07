Вашингтон, 7 февраля, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Выход президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена к журналистам в галстуке в цветах флага Украины является абсолютно неприемлемым. Об этом 6 февраля написал вышедший из президентской гонки американский политик Вивек Рамасвами в соцсети Х (ранее Twitter).

Annabelle Gordon — Pool via CNP/Global Look Press Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден

«Байден носит флаг другой страны, счета которой мы оплачиваем, но мы ни разу не видели, чтобы [глава киевского режима Владимир] Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату», — возмутился он.

По словам Рамасвами, такой шаг американского лидера свидетельствует «о больной психологии» отношений Вашингтона с Киевом.

Байден во вторник вышел к представителям СМИ в «украинском галстуке» и с «украинским значком», объяснив это поддержкой Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля президент США заявил, что Киев попал в отчаянное положение из-за отсутствия американской военной помощи. Байден также потребовал, чтобы Конгресс незамедлительно согласовал законопроект о помощи Украине и Израилю, а также выделение средств на укрепление границы с Мексикой.

Бывший президент США Дональд Трамп 5 февраля раскритиковал предложенный сенатом страны законопроект о согласовании единым пакетом помощи Украине и Израилю, а также средств на охрану границ США. Он назвал этот документ уловкой для обвинений в адрес Республиканской партии в отсутствии мер по ужесточению контроля на границе.

Нижняя палата Конгресса США продолжает блокировать инициативу действующего главы Белого дома о выделении свыше 60 млрд долларов Киеву. По утверждению конгрессмена-демократа Пата Райана, эта ситуация якобы радует Россию.