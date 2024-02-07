Москва, 7 февраля, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Мужчина упал с моста на дорогу в районе железной дороги под Дмитровским шоссе в Москве. Об этом 7 февраля сообщил источник ИА Регнум.

Ярослав Чингаев/ТАСС

По его словам, упавший находится в сознании и сейчас ожидает прибытия бригады скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января стало известно, что пропавший баскетболист команды «Барнаул» Антон Петухов упал с Октябрьского моста в Енисей. Мужчина исчез 3 января, об этом сообщила пресс-служба баскетбольного клуба.

В региональном главке МВД подтвердили факт пропажи баскетболиста, поиски которого вели сотрудник полиции и добровольцы. По данным правоохранителей, Петухов направлялся на остров Татышев в Красноярске — популярное место отдыха и занятий спортом.