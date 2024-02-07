Токио, 7 февраля, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Попавшие в ледяную ловушку у берегов острова Хоккайдо на севере Японии косатки, вероятно, смогли вырваться из неё и уйти в открытое море. Об этом 7 февраля сообщило агентство Kyodo со ссылкой на представителя местной администрации.

Кадр из видео

Отмечается, что утром 7 февраля сотрудник администрации осмотрел берег острова в бинокль и не увидел заблокированных во льду косаток.

«В дрейфующих льдах раскрылась полынья, вероятно, они смогли выбраться», — сказал он.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 февраля Росрыболовство предложило минсельхозу Японии помощь в спасении заблокированных во льду косаток. В службе указали на то, что имеют необходимые для этого компетенции и опыт.

Ранее в этот же день генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил о контактах с Россией по ситуации с застрявшими во льда косатках. При этом позднее в представительствах МИД во Владивостоке и Южно-Сахалинске заявили, что не получали от Японии запросов о помощи в спасении морских млекопитающих.

Группа косаток 6 февраля попала в ледяную ловушку в море около берегов Хоккайдо. Животные оказались заблокированы во льдах и не могли уйти в море.