Москва, 7 февраля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Расчёты миномётов калибра 120 мм группировки российских войск «Юг» уничтожили пехоту украинской армии на артёмовском направлении. Видеозапись этого 7 февраля опубликовало Министерство обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

На выложенных оборонным ведомством кадрах видно, как российские миномётчики готовят боеприпасы и ведут точный огонь по позициям пехоты противника.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3865522" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Отмечается, что разведчики группировки «Юг» получили информацию об увеличении ВСУ сил на одном из участков фронта.

«Для уничтожения пехоты в укрытиях были задействованы расчёты 120-мм миномётов, которые работали с позиций, расположенных на удалении не более полутора километров от противника», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал о нанесении российской авиацией и артиллерией ударов по 1-й президентской бригаде (подразделение нацгвардии Украины) и двум бригадам ВСУ. Он уточнил, что на этом направлении также удалось сорвать три попытки ротации украинской армии.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 6 февраля рассказал, что ВС России улучшили позиции на южнодонецком направлении. За сутки ВСУ лишились на этом участке фронта до 195 бойцов.