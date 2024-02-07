Оттава, 7 февраля, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Канадские власти пообещали российской стороне изучить запрос на экстрадицию в Россию бывшего эсэсовца и военного преступника Ярослава Гунько, заявил журналистам посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Кадр из видео Ярослав Гунько

«Нас заверили, что материалы будут рассмотрены», — сказал он в интервью «РИА Новости».

При этом дипломат отметил, что ответа минюста или других ведомств Канады пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября министр обороны России Сергей Шойгу потребовал экстрадиции Ярослава Гунько. Он поручил проработать и направить соответствующий запрос в правительство Канады.

26 октября стало известно, что МВД России объявило Ярослава Гунько в розыск. В базе данных ведомства указано, что основанием для этого послужила статья Уголовного кодекса РФ.

Примерно за месяц до этого, 23 сентября 2023 года, Гунько пригласили на заседание парламента Канады, куда прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Энтони Рот, который тогда возглавлял палату общин парламента, под аплодисменты зала представил эсэсовца как украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который воевал за независимость против русских.

После этого разразился скандал, который привел к отставке Рота. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо лишь спустя несколько дней пообещал публично извиниться за приглашение Гунько в парламент. 28 сентября Олег Степанов заявил, что канадские власти должны принести официальные извинения за случившееся.