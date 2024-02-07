Ливерпуль, Великобритания, 7 февраля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп, собирающийся покинуть свою команду по окончании текущего сезона, может отказаться от паузы в карьере ради работы в клубе «Барселона». Об этом 7 февраля сообщил Anything Liverpool в соцсети Х со ссылкой на журналиста Херарда Ромеро.

IMAGO/Graham Hunt Юрген Клопп

По данным источника, каталонская команда является единственным клубом, ради которого 56-летний немецкий специалист может отказаться от паузы в своей карьере.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января Клопп объявил о решении покинуть «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. По словам специалиста, он хочет пожить обычной жизнью, чтобы понять, будет ли он скучать по своей работе.

Немецкий тренер 21 октября 2023 года прокомментировал отставку Стивена Джеррарда с поста главного тренера команды «Астон Вилла». Клопп отметил, что его 42-летний коллега был разочарован таким решением руководства клуба из Бирмингема.

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави объявил, что уйдёт из команды после завершения текущего сезона. Специалист уточнил, что уже обсудил это решение с руководством каталонского клуба.