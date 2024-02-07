Вашингтон, 7 февраля, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Американский журналист и экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон намерен взять интервью у главы киевского режима Владимира Зеленского, потому что все предыдущие интервью с ним в американских СМИ — это пропаганда, а не журналистика. Карлсон заявил об этом вечером 6 февраля в видеообращении в соцсети X (ранее Twitter).

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Как отметил журналист, американские издания часто общались с главой киевского режима и взяли у него большое количество интервью.

«Мы сами сделали запрос на интервью с Зеленским, надеемся, что он согласится», — сказал он.

По словам Карлсона, взятые американскими СМИ у Зеленского интервью — это «заискивающие подбадривающие сессии», которые специально разработали для усиления требования лидера киевского режима о большей вовлечённости США в украинский конфликт.

«Это не журналистика, это государственная пропаганда, пропаганда в наихудшем её проявлении, та, которая убивает людей», — пояснил журналист.

Он уточнил, что политики и масс-медиа в США делали это и продвигали иностранного лидера в качестве нового потребительского бренда, при этом ни один из журналистов из западных стран не стал брать интервью у лидера другой страны, вовлечённой в этот конфликт, — президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля 2023 года Карлсон назвал главу киевского режима «тёмной силой» и «разрушителем». Журналист пояснил, что, по его словам, Зеленский запретил на Украине христианскую веру и арестовал монахинь и священников.

Опубликованный вечером 6 февраля видеоанонс интервью с президентом России за час с момента публикации набрал свыше пяти миллионов просмотров. Почти за десять часов с момента публикации количество просмотров видеоанонса превысило отметку в 50 миллионов.

Ранее в этот же день Карлсон пообещал опубликовать интервью с Путиным в открытом доступе. Журналист отметил, что оплатил поездку в Россию из своих собственных средств, его команда не брала денег у каких-либо групп или правительства.