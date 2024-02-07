Вашингтон, 7 февраля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Американская военная база в Иордании не имела систему противовоздушной обороны (ПВО), которая могла бы защитить её от атаки дрона типа Shahed, ударивших по указанному объекту в конце января. Об этом сообщила 6 февраля газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Aleksandr Gusev/Global Look Press

Один из собеседников журналистов заявил, что речь идёт о беспилотнике Shahed-101, которые применяются вооружёнными формированиями в Ираке. В статье также говорится, что американские военные, скорее всего, засекли дрон, который приближался к базе, но не смогли предотвратить удар из-за низкой траектории полета и отсутствия соответствующей ПВО.

В публикации утверждается, что вместо системы противовоздушной обороны на объекте находились только средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщало ИА Регнум, 29 января газета The Wall Street Journal написала о том, что военные США не смогли отразить атаку беспилотника на свою базу на Ближнем Востоке, поскольку приняли этот дрон за собственный.

Уточняется, что удар совпал по времени с возвращением американского беспилотного летательного аппарата. При этом военные США не смогли определить, кому именно принадлежит приближающийся дрон.

Удар по военной базе США в Иордании произошёл ночью 28 января. В результате нападения погибли по меньшей мере трое американских военнослужащих. Глава Белого дома Джо Байден возложил ответственность за случившееся на проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке.

2 февраля США нанесли серию ответных ударов по объектам в этих странах. Они поразили не менее 85 целей.