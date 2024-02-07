Наступивший 714-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о скором поступлении в распоряжение бойцов ВС РФ новейших полуавтоматических снайперских винтовок МЦ-572. В зону СВО оружие поступит после испытаний, в ходе которых принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики, пояснили журналистам в компании-разработчике — холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

Иван Шилов ИА Регнум Армия РФ и ВСУ

МЦ-572 была впервые представлена на выставке «Армия-2023». По оценке специалистов, эту винтовку можно назвать «убийцей» американской Barrett M82. На сравнительных испытаниях российская винтовка превзошла Barrett по точности в четыре раза. В западной классификации подобное оружие называют антиматериальным. За счёт своего калибра и огневой мощи оно способно поражать легкобронированную технику, сооружения и другие материальные цели противника.

Украинские военные в ряде случаев не понимают, каким оружием их поражают российские войска в зоне проведения специальной военной операции (СВО), поведал журналистам 7 февраля заместитель начальника Генштаба России генерал-лейтенант Василий Трушин. По его словам, потере способности противника противостоять российским ударам способствует технологическая внезапность ВС РФ.

Так, на купянском направлении экипажи нескольких танков Т-80БВ группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили укрепления и бронетехнику украинской армии, расположенную на расстоянии более шести километров. В Минобороны пояснили, что большую часть ударов танки наносят с закрытых позиций, действуя как артиллерия по навесной траектории.

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