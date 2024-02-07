Сочи, Краснодарский край, 7 февраля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Движение поездов восстановлено по одному из повреждённых из-за схода селя железнодорожных путей на участке Дагомыс — Лоо в Краснодарском крае. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба РЖД в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Уточняется, что первый поезд №305 сообщением Москва — Сухум пошёл по частично восстановленному перегону в 04:56 мск.

«До восстановления движения по второму пути поезда будут курсировать через участок в реверсивном режиме», — уточняется в сообщении.

Работы по ликвидации последствий удара стихии продолжаются, в них задействованы более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника. Кроме того, в РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.

Вечером 4 февраля на черноморском побережье произошёл сход селевых масс на перегоне Дагомыс — Лоо из-за сильных осадков и переувлажнения почвы. Были задержаны 18 пассажирских поездов, пассажиров подвозили к электричкам автобусами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 3 февраля ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах Сочи. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в непогоду.

26 января в Туапсинском районе Краснодарского края сошёл селевой поток, частично перекрыв участок трассы М-4 «Дон». Пятью днями ранее, 21 января, селевой поток перекрыл дорогу возле горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи. Массы грунта полностью заблокировали движение. Службы города полностью расчистили дорогу в тот же день.