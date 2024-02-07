Луганск, 7 февраля, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Экипажи боевых вертолётов Ка-52М ВКС России нанесли удары неуправляемыми авиаракетами по позициям Вооружённых сил Украины на луганском направлении. Об этом в среду, 7 февраля, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Ка-52

«Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на луганском направлении», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского оборонного ведомства.

Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи лётчики армейской авиации по заранее установленным координатам выполнили пуски ракет, поразив пункт управления и бронетехнику ВСУ.

В Министерстве обороны России напомнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи как по поддержке сухопутных войск и сопровождению колонн, так и по уничтожению бронетехники и доставке военных грузов и десанта.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Минобороны показало кадры ударов российских вертолётов Ми-28 по опорным пунктам и живой силе Вооружённых сил Украины на донецком направлении. Согласно данным оборонного ведомства, в результате удара неуправляемыми авиационными ракетами все цели были уничтожены.