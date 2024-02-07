Москва, 7 февраля, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Экипажи нескольких танков Т-80БВ группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили укрепления и бронетехнику украинской армии на купянском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Цель находилась на расстоянии более шести километров от российских военных. В Минобороны РФ отметили, что большую часть ударов танки наносят с закрытых позиций, действуя как артиллерия по навесной траектории.

Такая тактика позволяет с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 10 км. Кроме того, в ведомстве заявили, что экипажи танка редко вступают в прямое столкновение, поскольку оно создает опасность со стороны беспилотных летательных аппаратов.

Командир российской танковой роты рассказал, как он недавно поучаствовал в бою против немецкого танка Leopard («Леопард»).

«Было трудно в него попасть, работал с полупрямой наводки. Видно было только срез башни. Но «пощипал» я его конкретно. От него отлетало достаточное количество запчастей — такое, что противник со своей стороны даже не стал его забирать», — рассказал военнослужащий.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января журнал Military Watch Magazine выпустил статью, в которой говорилось, что модернизированные танки Т-80БВМ показали своё превосходство над немецкими танками Leopard в зоне спецоперации. В публикации отмечалось, что российские боевые машины имеют газотурбинный двигатель Т-80, который обеспечивает им серьёзное преимущество в проходимости.

Кроме того, журналисты указали на то, что немецкие Leopard продемонстрировали свою непригодность в тяжёлых погодных условиях на линии боевого соприкосновения. Они тонули в грязи.