Вашингтон, 7 февраля, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» выпустили шесть противокорабельных ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе, заявили во вторник, 6 февраля, в Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Хуситы выпустили шесть противокорабельных ракет из подконтрольных районов Йемена в сторону Красного моря и Аденского залива», — говорится сообщении.

Отмечается, что три ракеты, одну из которых сбил американский эсминец, были выпущены в сторону греческого сухогруза MV Star Nasia под флагом Маршалловых Островов. В результате атаки судно получило незначительное повреждение.

Как заявили в Пентагоне, ещё три ракеты упали в воду вблизи британского торгового судна MV Morning Tide.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Управление морских торговых операций (UKMTO) при военно-морских силах Великобритании сообщило, что хуситы атаковали торговое судно, проходившее в 105 километрах к западу от йеменского порта Ходейда. Отмечалось, что снаряд причинил незначительные повреждения остеклению, члены экипажа не пострадали.