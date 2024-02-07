Москва, 7 февраля, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Кандидат наук и доктор наук стали сокамерницами блогера Елены Блиновской, находящейся под арестом в московском следственном изоляторе № 6 (СИЗО-6), сообщил журналистам информированный источник.

Иван Шилов ИА Регнум Елена Блиновская

При этом камера, в которую поместили основательницу проекта «Марафон желаний», рассчитана на четырёх человек.

«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у неё две соседки — доктор наук и кандидат наук», — сказал источник в беседе с «РИА Новости».

Собеседник журналистов уточнил, что сокамерницы блогера находятся в местах лишения свободы впервые. Источник отметил, что зачастую арестантов в камере подбирают таким образом, чтобы избежать конфликтов среди соседей.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников посетил Елену Блиновскую в СИЗО. Он рассказал, что блогера поместили в обычную карантинную камеру, которая рассчитана на 20 человек.

Мельников отметил, что у Блиновской имеется в доступе телевизор, холодильник и чайник, и она может совершать ежедневные прогулки в СИЗО. Секретарь ОНК добавил, что после карантина блогера переведут в обычную камеру.

22 января Замоскворецкий суд Москвы отправил Блиновскую в следственный изолятор до 26 апреля. До этого она находилась под домашним арестом, но нарушила его условия. В ходе новогодней вечеринки, которую провела в собственном VIP-клубе, она общалась со свидетелем по её делу.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией в Смоленской области. Её обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей и отмывании ещё 43 млн рублей. Блогер свою вину не признала.