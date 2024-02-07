Вашингтон, 7 февраля, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Конгрессмены от Республиканской партии в США положительно отреагировали на заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что он вскоре возьмет интервью у президента России Владимира Путина, Об этом 6 февраля написала конгрессвумен-республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Вот так выглядит настоящая журналистика от Такера Карлсона», — такой комментарий оставила законодатель под видеообращением Карлсона, в котором он анонсирует своё интервью с Путиным.

Грин напомнила также, что владелец платформы X Илон Маск принял решение не блокировать будущее интервью Карлсона с российским президентом. По мнению Грин, таким образом Маск показал на деле, что «защищает свободу слова и свободу прессы».

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц от штата Флорида также поддержал идею также назвал предстоящее интервью Карлсона с Путиным «настоящей журналистикой» в комментариях под видеороликом Карлсона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Опубликованный во вторник вечером, 6 февраля, видеоанонс интервью американского журналиста и экс-ведущего телеканала Fox News Карлсона с президентом РФ Путиным за час с момента публикации набрал более пяти миллионов просмотров.

Карлсон пообещал опубликовать интервью с Владимиром Путиным в открытом доступе в том виде, в котором оно было записано, то есть без монтажа или какого-либо редактирования. Полная версия беседы с главой российского государства, по словам журналиста, будет опубликована как на его официальном сайте, так и в социальной сети X.