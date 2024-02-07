Лондон, 7 февраля, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Британии предъявили обвинения в злонамеренных сообщениях Джеймсу Филлипсу, который подозревается в угрозах депутату британского парламента от правящей Консервативной партии Майку Фриру. Об этом говорится в заявлении лондонской полиции.

Keith Allison Задержание

Ранее мужчину задержали. Его также обвиняют в нападении на полицейского. Филлипс предстанет перед судом 7 февраля.

В конце декабря 2023 года появилась информация о том, что полиция Лондона расследует предполагаемый поджог офиса Майка Фрира. Пожар повредил заднюю часть этого здания.

После этого двух человек обвинили в поджоге офиса. При этом полицейские заявили, что оба случая никак не связаны.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2021 года террорист напал на британского депутата Дэвида Амесса. Происшествие произошло во время встречи с парламентария избирателями в церкви города Ли-он-Си в Восточной Англии.

Преступник нанёс жертве множество ножевых ранений. Амесс скончался от полученных ран. Террорист сдался полиции на месте происшествия, не оказывая им сопротивления.